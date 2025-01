Gazze’nin çığlığı Türkiye’den yükseldi

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından oluşan insan seli Galata Köprüsü'ne akın etti.

BAYRAKLARLA YÜRÜDÜLER

Vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları, boyunlarına bağladıkları kefiyelerle geniş güvenlik önleminin alındığı köprüye geldi. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, İsrail'in zulmüne dikkat çekerken, "Biz Filistin'le dayanışma için buradayız. Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı; Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için Mescid- i Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan selamlıyoruz. Suriyeli mücahitleri yürekten tebrik ediyoruz. Gazaları da zaferleri de mübarek olsun diyoruz. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Kimse sanmasın ki dünyanın uyuduğu bu sabahta Müslümanlar uyuyor. Hayır biz ayaktayız. Biz dipdiriyiz. Biz işte hep birlikte buradayız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil" diye konuştu.

'BATI SUÇUN ORTAĞI'

Konuşmasında Batılı devletlere de tepki gösteren Erdoğan, "İsrail bu soykırımı yalnız başına yapmıyor. Dünyanın pek çok ülkesi mühimmat, finansman sağlayarak, politik destek vererek veya susarak bu insanlık suçunun ortağı oluyor. Gazze'de sadece mazlum siviller değil, insanlık, vicdanlar ölüyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Nerede insan hakları, nerede çocuk hakları, nerede kadın hakları, nerede basın özgürlüğü ifade özgürlüğü? Bütün Batılı değerler hem Gazze'de hem Batı'da öldü. Kendilerinden olmayanlara hiçbir hak tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Allah'ın mazlumlara olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleştirecektir. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da, Filistin'de doğacaktır. Suriye'den sonra inşallah Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak" ifadelerini kullandı.

ESRA ALBAYRAK: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, yüzbinlerin akın ettiği mitingde önemli değerlendirmelerde bulundu. Esra Albayrak, "Yapabileceğimizin en hafifi bu herhalde. Yeni yılın ilk sabahında burada olmak bir mecburiyet bir zorunluluk gibi. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu İstanbul'dan güçlü bir şekilde duyurmak için buradayız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Vaktin geleceği günü bekleyen insanlar olarak elimizden gelenin en azını geri tutmamaya çalışıyoruz" dedi. Tarihi yürüyüşe katılanlardan gazeteci yazar Sadık Albayrak ise, "Yıkılmadık ayaktayız. Allah'a şükürler olsun. Yüzüncü yılda İslam dünyası yeni bir hayata kavuşuyor yeni bir uyanışa vesile oluyor. Türkiye Cumhuriyeti bunun öncüsü olduğuna göre bu bizim için daha büyük bir gurur vesilesidir" dedi.

'NETANYAHU VE ÇETESİ HUKUKU YOK ETTİ'

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, "Katil İsrail'in soykırımı devam ediyor. Bunu her gün her saat farkındayız. 2025'in ilk gününde de bunu unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için İstanbul'un on binleri burada toplandılar" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, Netenyahu ve çetesinin bir yılı aşkın süredir hukuku yok ettiğini dile getirdi. Akar, "Katliamlarla, etnik temizlikle ve sonunda da soykırımla maalesef faaliyetlerine devam ediyor. Biz onun için diyoruz ki öncelikle derhal hemen ateşkes ve yurt içinde ve yurt dışında bütün aklı selim sahibi, vicdan sahibi herkesi de boykota davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

'ZAFER BİZİM OLACAK'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde yapılan yürüyüşte önemli mesajlar verdi. İsrail'i lanetleyip, Filistin'deki insanlık suçuna vurgu yapan Beşinci, "Bugün tarihi bir çağrıya kulak veren, gönül köprüsünden Galata Köprüsü'ne bir yol çizen aziz milletimiz, saatler işledi, günler geçti, zaman aktı, oyun oynarken yorulması gereken çocuklar savaştan yoruldu. Filistin'i asla unutmuyoruz. Zafer bizim olacak. Evladının cesedini ekmek poşetleriyle taşıyan babaları unutmuyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.