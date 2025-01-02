Yeni Suriye ordusuna Türk Tuğgeneral atandı

Suriye'de geçici hükümet, muhalif silahlı grupları bir araya getirerek profesyonel bir orduya dönüştürüyor. Bu kapsamda, silahlı kuvvetlerde görev almak üzere Uygur, Ürdünlü ve Türk vatandaşlarının da dahil olduğu bazı askerler atandı. Suriyeli askerî bir kaynak ve HTŞ kaynağına göre, Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi ve Ürdün vatandaşı Abdul Rahman Hussein el-Khatib tuğgeneralliğe atandı. Kaynaklar, pazar günü Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan yaklaşık 50 subay atamasından en az altısının yabancı uyruklu kişileri içerdiğini belirtti.