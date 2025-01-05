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Şehit Fethi Sekin unutulmayacak

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şehit Fethi Sekin unutulmayacak

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısında facianın önüne geçilmesi için canını siper eden polis memuru Fethi Sekin, saldırının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen unutulmuyor. Sekin ile saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde yad ediliyor. Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken teröristlerin planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, yardımseverliği, insanlarla olan güzel iletişimi ve neşeli haliyle hatırlanıyor. Yurt genelinde birçok yere şehit polisin adı verildi, böylece şehit polis Fethi Sekin ismi ölümsüzleştirildi.

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