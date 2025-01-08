Aile Yılı’nda hayata dokunacak müjdeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Türkiye'de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkat çekti.

"EVLENME ORANLARI AZALIYOR"

Bakan Göktaş, "Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Nüfus ile ilgili bu kritik tablo diğer başka hususların yanında Ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek, içinde sağlıklı nesillerin yetişeceği, sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek Bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi. Aile konusundaki her türlü çalışmayı zirveye taşıyacak bir süreç olarak 2025'i Başkan Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini belirten Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" dedi.

13 OCAK'TA MÜJDELER AÇIKLANACAK

Ailenin, aile olmanın, bir aile içinde güvenle yaşamanın mutluluğunu hissedecekleri bir yıl olması için devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olacaklarını belirten Göktaş, "13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK

Bakan Göktaş, Aile Yılının ilk kez 1994'te Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası ölçekte ilan edildiğini ve 15 Mayıs'ın da Uluslararası Aile Günü olarak 30 yıldır kutlandığını anımsatarak, bu kapsamda yapılan çalışmaları anlattı. 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planının Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın BM kürsüsünde 'Aileye sahip çıkmak, insana ve insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır' ifadeleriyle, ailenin korunmasının önemine işaret eden ilk lider olmasını takiben, biz de böyle bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine sonrası açıkladığı gibi ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir ilki daha gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.