Terör bitecek kardeşlik bilenecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, DEM Parti ile yapılan görüşme hakkında ilk kez konuştu ve "Yeni yüzyıl terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişi ile perçinlenecek. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek. Teröristlerin sonu ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacak" dedi.

"KURT KURDU TANIR"

Hep birlikte Türkiye olmaktan hariç başka bir tercihin kalmadığını belirten Bahçeli, "Devir değişmiş, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi doldu. Bizim boşa geçirilecek bir saniyemiz bile yok. Yeni yüzyıl, barışın, huzurun yüzyılı olacak, terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişiyle perçinlenecek" dedi. Yeni yüzyılda ayrışmanın, ayrımcılığın, dağılmanın, ufalanmanın, marjinal kategorilere ayrılmanın, ilkel mahiyetli etnik ve mezhebi bloklaşmanın adından asla bahsedilemeyeceğini belirten Bahçeli, "Kronik sorunlar çözülecek. Bize milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışanlara aldırış etmiyoruz. Kurt, kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOPLAYAN HOPLASIN"

Bahçeli konuşmasının devamında, "Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat nefes alacak. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerimiz söylenecek, oyun havalarımız çalınacak, eller birleşecek, kem gözler def edilecek, kekik kokulu dağlarımızda papatyalar toplanacak" şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını dile getiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yaşatacağız. CHP sapıtsa da, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için çabalasa da, Cumhur İttifakı olarak izin vermeyeceğiz" mesajını verdi. Ferdi Tayfur'un vefatı hakkında da konuşan Bahçeli, "Allah vergisi sesiyle ve her biri altın değerindeki eserleriyle gönüllere su serpen, hatırasıyla herkese yetecek olan Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.