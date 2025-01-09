Başkan Erdoğan Aydın-Denizli otoyolunu yarın hizmete açacak

İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak ulaşım ağının önemli parçalarından Aydın-Denizli otoyolunun resmi açılışı yarın Aydın'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Aydın-Denizli Otoyolu projesi mevcut durumda yer alan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamı niteliğinde olup, Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile Kapıkule'den Antalya'ya uzanan milli otoyol ağının önemli bir parçası haline gelecek.

Otoyol ile Aydın- Denizli arasındaki seyahat süresi 55 dakikaya düşecek.

Otoyol sayesinde İzmir, Aydın ve Denizli arasındaki turizm ve sanayi merkezlerinin birbirine bağlanarak bölgedeki trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor. Şehirlerarası mesafeyi kısaltan otoyol sayesinde yıllık 5,3 milyar lira tasarruf sağlanacağı gibi karbon emisyonu da 61 bin ton düşürülecek.