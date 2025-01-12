Afyonkarahisar’ın camilerine kadın dokunuşu

Afyonkarahisar'da 62 yaşındaki Sultan Bayat öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kentteki camilerin temizliğini yaparak herkesin takdirini topluyor. Sultan Bayat ile bir grup kadın 2007 yılında, kentteki camilerin temizlik ve bakımlarını yapmak için bir araya geldi. Valilik, İl Müftülüğü ve din görevlilerinin destekleriyle sayıları 30'a ulaştı.

SAYILARI 30'A ULAŞTI

18 yıldır çağrıldıkları camilerin ve türbelerin temizliğini yapan kadınlar, geçtiğimiz gün de Sümer Mahallesi'ndeki Aynıoğlu Camii'nin temizliğini gerçekleştirdi. Sultan Bayat, 7 çocuk annesi olduğunu ve Afyonkarahisar'daki camilere faydalı olmak için 18 yıl önce 3-5 kadınla temizlik yapmaya başladıklarını söyledi. Zamanla gönüllü kadın sayısının 30'a yaklaştığını dile getiren Bayat, "Gönüllü hanımlarımızla camilere tepeden tırnağa bir kadın eli değsin diyerek başladık. Avizelerinden pencerelerine kadar detaylı temizlik olsun diyerek bu yola baş koyduk. Gayret gösterdik. Çok güzel sevinçler, hazlar ve bahtiyarlıklar yaşadık" dedi.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Sultan Bayat, iki gün önce Başkan Erdoğan'ın Külliye'de kendilerini kabul etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Külliye'de yaşadıklarını anlatan Bayat, "Cumhurbaşkanımız bizim bu cami temizliklerimizi duymuş, ona iletilmiş. Bizi tanımak istemişler. Allah razı olsun. İki gün önce de Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı da bizi götürdü, Cumhurbaşkanımız da makamına kabul etti, gayretimizi ve şevkimizi anlattık. Güzel bir sohbet geçti. Bizleri tebrik etti. Hatta ben, '7 çocuğum var' deyince daha çok tebrik etti. Orada heyecanlanmamak mümkün değil. Kabul edilir miyiz? Görüşür müyüz? diye bizim aklımıza ve hayalimize gelmeyen bir şeydi. O an bize ikram ve ödül gibi geldi. Çok heyecanlandık" diye konuştu.