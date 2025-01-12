AK Parti’de sadece dil değil siyaset belgeleri de değişecek

AK Parti, 23 Şubat'ta yapılması planlanan 8'inci Olağan Büyük Kongresi ile birlikte büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Sadece kadrolar değil, partinin önemli politik belgeleri, dili ve söyleminde de önemli değişiklikler olacak. AK Partinin "yeni nesil siyaset" sloganı ile yürüttüğü çalışmalar dikkat çekici.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

AK Parti'nin kongre sürecinde il başkanlarının yaklaşık yüzde 75, ilçe başkanlarının da yüzde 55'i değişti. Bu değişim oranlarının büyük kongrede partinin MKYK'sına da yansıması bekleniyor. MKYK'daki değişimin yüzde 50'nin altına düşmeyeceği belirtiliyor. Kongre sürecinde gençlerin ve kadınların yönetimde yer alma oranlarının önemli ölçüde arttığı bildirildi. İl ve ilçe yönetimlerinde en az yüzde 30 kadın kotasına uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişiyle toplantı yapıldı. AK Parti'nin siyaset dili, programı gibi konularda veriler alındı. Büyük kongre delegeleri Ankara'ya davet edilip iki gün yuvarlak masa toplantıları yapılacak, görüşleri alınacak. Yapay zeka da kullanılarak toplanan veriler değerlendirilerek ortak bir akıl, söylem çıkacak. Veriler delegeler ile de paylaşılacak. Buna paralel olarak temel siyaset belgeleri, dil, söylem yenilenecek. Başkan Erdoğan'ın da bu süreçte bazı temaslarda bulunarak yeni isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. AK Parti'nin oyları son dönemde giderek artıyor. Erdoğan, kurmaylarına yüzde 50 hedefini koydu. Kongre ile birlikte yukarı doğru olan ivmenin daha da hızlanacağı belirtiliyor.