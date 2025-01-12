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Terör örgütü DEAŞ’ın, Şam’da bombalı saldırısı engellendi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Terör örgütü DEAŞ’ın, Şam’da bombalı saldırısı engellendi

Suriye'deki yeni yönetimin genel istihbarat servisi, terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin başkenti, Şam yakınlarındaki Seyyide Zeynep türbesine bombalı saldırı düzenleme girişiminin engellediğini açıkladı. Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, istihbarat servisi, DEAŞ'ın Şam yakınlarındaki Seyyide Zeynep türbesinde bombalı saldırı eylemi düzenlemeyi planladığı bildirilen 4 kişiyi gözaltına aldı. İstihbarat servisi, operasyon sonucunda Suriye halkını hedef alan büyük bir terör eylemi düzenlemeyi planlayan 4 kişinin, kullanmayı planladıkları silahlarla birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

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