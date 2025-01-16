Marmaris’te Sinpaş bombası

Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük GYO'nun inşaat projelerine ilişkin büyük bir gelişme yaşandı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediyenin yaptığı incelemeler sonucunda Sinpaş Kızılbük GYO'nun 1. 2. ve 3. etap projelerine ait toplam 58 adet ruhsatın iptal edilmesine karar verildiğini belirtti. İptalin ardından, inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu ve eski belediye yönetimi hakkında idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

CEZA KESİP MÜHÜRLEDİLER

İnşaat yasağı başladıktan sonra inşaat faaliyetlerinin devam ettiğine yönelik ihbar üzerine, Sinpaş'ın inşaat alanında tespitlerde bulunduklarını hatırlatan Ünlü, "Bu tespitlerde idari yaptırım tutanağımızı, para cezalarımızı uygulayarak inşaatı mühürlemiştik. Yaklaşık 59 bin 645 liralık bir para cezası kesildi ve yıkım kararı alındı. Daha sonra bu para cezası 104 milyon 757 bin 908,50 lira olarak para cezası güncellendi" dedi. Başkan Ünlü, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 1. ve 2. etap ruhsatlarını iptal etmesinin ardından, Marmaris Belediyesi'nin de 16 ruhsatı iptal ettiğini belirtti.

Marmaris Belediyesi eski Başkanı Mehmet Oktay, yardımcıları Burak Demirtaş ve İhsan Öztürk hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ÜÇ ETAP DA DURDURULDU

Ünlü, "Sonrasında belediyemiz, yapı kullanım belgesini de iskanı da iptal etti. Bu işlemler sonucunda yaklaşık 209 bin 610 metre karelik inşa alanında tespitlerimiz sonucunda 33 adet ruhsatın iptaliyle birlikte 2 milyar 678 milyon 149 bin 516 liralık bir para cezası uyguladık" diye konuştu. Ünlü şöyle devam etti "Belediyemizce yapılan hassas inceleme çalışmaları sonrasında 3. etap ruhsatlarının esasını teşkil eden imar durum belgesinin uygun olmadığını tespit ettik. Ve 3. etap ruhsatları kapsamında 2518 sayılı parsel üzerinde bulunan ve henüz inşaat faaliyetine başlamamış olan 25 adet yapı ruhsatı bugün itibariyle belediye başkanlığımız tarafından iptal edilmiştir. Sonuç olarak, 1. 2. ve 3. etap projelerinde toplamda 58 adet ruhsatın iptal edilmesiyle, Sinpaş Kızılbük GYO'nun inşaat faaliyetleri tamamen durdurulmuş oldu" şeklinde konuştu. Eski belediye yönetimi ve ilgililer hakkında yapılan incelemeler neticesinde idari soruşturma başlatıldığını duyuran Ünlü, "Yasaya ve mevzuata aykırı belge, evrak düzenleyen eski belediye yönetimi ve ilgililer hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır. Şu an durum yıkım sürecine doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Burak Demirtaş

CHP'DE İHRAÇ KARARI ALINDI

İlçe siyasetinde bomba etkisi yaratan bu soruşturma ve suç duyurusu kararının ardından, CHP genel merkezinde alınan kararla önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve belediye başkan yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterilmeyen Oktay'ın yerel seçimlere iki gün kala projenin genişlemesinin önünü açan imar yönetmeliklerine aykırı 33 yeni ruhsat düzenlediği de öğrenildi. Öte yandan ünlü komedyen Şahan Gökbak'ın Delikyol Koyu'ndaki villasının kaçak yapı gerekçesiyle yıkılması gündeme gelmiş ama Marmaris Belediyesi bu karara da uymayarak tartışmalara neden olmuştu.