‘Her binada tahliye planı olmalı’

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkez Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ölümleri ile ilgili soruşturma açıklamalar devam ederken emekli emniyet müdürü Yangın Kriminoloji Uzmanı ve Bilirkişi Mustafa Kaygısız yangına karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

YANMAZ MALZEME

Kaygısız, "Mutlaka her ve işyerinde bir yangın tüpü bulunmalı" dedi. Uzman Bilirkişi Kaygısız, "Yangın tüpü kullanımı kitapçıkları ve internette sayısız videolar var. Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır. Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır. Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalı ve gerekli yasaklar konulmalı. Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir. Öte yandan korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir. Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse yangının cinsi ile birlikte ihbar bildirilmelidir. Eğer yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır" dedi.