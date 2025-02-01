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Çiğdem Ör için tutuklama kararı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Çiğdem Ör için tutuklama kararı

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dün akşam saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin

alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

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