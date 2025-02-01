Yenilenme için gözler 23 Şubat’ta

AK Parti'nin aylardır devam eden yenilenme süreci 23 Şubat'ta Ankara'da toplanacak 8'inci Büyük Olağan Kongreyle tamamlanacak. "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen 8'inci Büyük Olağan Kongreye ilişkin kongre gündemi de belli oldu. Başkan Erdoğan'ın teşkilatlara yenilenme ve enerji mesajı verdiği kongrelerin ardından tüm Türkiye'nin gözü Büyük Kongrede olacak.

SEÇİMLER YAPILACAK

AK Parti 8'inci Olağan Kongresi 23 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongre kapsamında 75 asıl, 35 yedekten oluşan MKYK, 15 asıl ve 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulu, 3 asıl ve 2 yedekten oluşan Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu (GMPDHK), 5 asıl ve 2 yedekten oluşan Siyasi Erdem ve Etik Kurulu organlarının da seçimleri gerçekleşecek.