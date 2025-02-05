“Dünya İsrail’in savaş isteğine karşı durmalı”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Hamas tarafının ateşkes anlaşmasını yerine getirme konusunda bir tereddüt taşımadığını belirten Fidan, "Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı hususunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var" dedi.

"VİCDANIMIZA AYKIRI"

Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimalinin, barıştan yana olan herkesi endişelendirdiğini dile getiren Fidan, "16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır. Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. Bu fikir uluslararası hukuka da insanlık vicdanına da aykırıdır. Böylesi bir adım hiçbir sonuç vermeyecek, sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır, aynı zamanda bölge ülkelerinin iç huzurunu olumsuz etkileyecektir. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya dönük her türlü girişimin karşısında durmalıyız" diye konuştu.

"TARİHİ İYİ OKUMALIYIZ"

Fidan, "Biz 'İki devletli çözümle bu çatışmaya son verilsin' fikrini savunurken bunun aksine başka teklifle gelmek tarihi iyi okumamak demektir. Bu yöntemi ileri götürürlerse hem bölgesel hem küresel barışı tehlikeye atacak bir durum ortaya çıkar. Gelecek nesillere savaş, yıkım bırakacak projelerden vazgeçmek lazım. Konjonktürel olarak gücünüz, iyi ittifaklarınız olabilir, birtakım şeyleri yapmaya muktedir olabilirisiniz. Bir meseleyi çözmek için attığınız adım başka bir meselede aleyhinize sonuç üretebiliyor. Netanyahu'nun zihnine bütün bölgeyi hapsedip oradan politika geliştirmek büyük bir yanlış bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok" dedi. Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırıların artmasından endişe edildiğini belirten Fidan, "Batı Şeria'daki operasyonlara ve yerleşimcilerin yarattığı teröre bir an önce son verilmesi gerekiyor. Filistinlilerin Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhude olduğunu, bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı, Mısır'la bu konuda dayanışma içerisinde olduğumuzu da buradan bir kez daha dünyaya duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.