DEAŞ’a karşı dörtlü koalisyon

Türkiye, Suriye, Ürdün ve Irak'tan oluşacak 4'lü koalisyon DEAŞ'a karşı ortak hareket etmek için yeni bir adım atıyor. İstihbarat paylaşımı ve operasyon dahil her şey gündemde. TBMM Dışişleri Komisyonu, aralarında Filistin ile imzalanan çifte vergilendirme ve yatırımların karşılıklı teşvikinin de yer aldığı uluslararası anlaşmaları kabul etti.

"ÖNERİLERİMİZİ SUNDUK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz komisyonda,"Suriye'deki asker meselesi ABD'nin kararı, biz de bekliyoruz. Ama bu konuda müzakereler uzunca bir zamandır devam ediyor... ABD'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için bizim çok somut tekliflerimiz oldu. DEAŞ'çıların kaldığı cezaevleri ve bunların yönetimiyle ilgili Türkiye-Suriye, Irak olarak her tür opsiyonda sorunun çözümüne dair önerilerimizi sunduk. DEAŞ'ın tekrar Suriye'yi ve Irak'ı tehdit etmemesi için Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye 4'lü bir DEAŞ'a karşı mücadele koalisyonu oluşturuyoruz. Bunun içerisinde de istihbarat paylaşımından ortak operasyona kadar muhtemelen her tür seçenek yer alacak" dedi.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Yılmaz, Yunanistan üzerinden İsrail ile ticaret yapıldığı ve BTC'den petrol gönderildiği iddiaları hakkında ise, "Türkiye, kısıtlama uygulayan tek ülke. Ekim 2023- Ekim 2024 döneminde Ceyhan Terminali'nden yüklenen gemiler için bildirilen teslimat noktalarının toplamda 20 farklı ülke var. İsrail teslimat tanker yüklemesi yok" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamalarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, "İlk etapta İslam Konferansı Teşkilatını toplantıya çağırmak için harekete geçmiş durumdayız. Bakanlar Konseyini, İcra Komitesi toplantıya çağrıldı. Toplanması için gerekli organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Arap Birliği ve İslam Konferansı Teşkilatının beraber neler yapabileceği konusunda da şu anda gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bu konuda hazırlıklarımız var. Bakanlık olarak öncelikli konularımızdan bir tanesi. İslam Konferansı Teşkilatındaki ilgili birimleri toplantıya çağırdık, tarih bekliyoruz" dedi.