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MSB’den Suriye’ye askeri ataşe hamlesi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

MSB’den Suriye’ye askeri ataşe hamlesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. Kaynaklar, "Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesidir. Suriye'nin tamamında terörün temizlenmesi için TSK'nin Suriye'deki mevcudiyeti devam etmektedir. Gerektiği takdirde Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Ayrıca Suriye'ye askeri ataşe görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

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