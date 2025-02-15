Felaket tellalı Aras’a savcılık soruşturması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul Toplantısı'nda Yüksek İstişare Başkanı Ömer Aras, son zamanlarda atılan adımlara yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamalara ilişkin tepkilerin ardından Aras'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

YILMAZ: NEZAKETTEN YOKSUN

Aras'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Demokrasilerde sivil toplum örgütlerinin görüş, önerilerini ve eleştirilerini ifade edebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir STK'nın siyasi bir parti üslubu ile açıklama yapmasını nezaketten yoksun, yapıcı olmaktan uzak olduğunu belirtti. Yılmaz, "Sürekli bir şekilde topluma karamsarlık yayarak, felaket tellallığı yaparak olumlu bir gelecek inşa edilemez. Bir iş insanları örgütünün öncelikle katma değeri yüksek, teknolojik seviyesi gelişmiş, nitelikli istihdam üreten bir ekonomi oluşturma sürecinde kendi sorumluluklarını hatırlaması ve elini taşın altına koyması beklenir" dedi.

SARAL: ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da TÜSİAD Başkanına tepki göstererek, "TÜSİAD Başkanının eline tutuşturulmuş bir metin, ana muhalefet sözcüsü gibi poz kesiyor. Sen ve ağababalarının yönetmeye çalıştığı vesayet sistemi çoktan çöktü. Eski Türkiye yok artık. Haddinizi bileceksiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin karşısındaki küçüklüğünüzü kabul edeceksiniz. O günler geride kaldı" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye'nin geliştiğine işaret ederek, "Türkiye, eski Türkiye değil. Artık montaj sanayiyle yetinen bir Türkiye yok. AR-GE var, katma değerli üretim var, yerli ve milli teknoloji geliştiren bir Türkiye var. Artık bu ülkede, birilerinin milli irade üzerinde vesayet kurduğu siyaset iklimine yer yok. Kimse Türkiye adına karamsarlık oluşturmaya çabalamasın. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. İş insanları dernekleri, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine Türkiye'nin yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıksınlar" ifadelerini kulandı.

IŞIKHAN: HADSİZLİK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldığı programda açıklamalarda bulunarak, TÜSİAD Başkanına tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, "Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını isteyen; üretim ve istihdama destek veren her kesimin yanındayız. Ancak milli iradeye ve milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallamak kimsenin haddine değildir. Geçmişte kalan vesayet alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışmak milletimize ve ülkemize yapılan büyük haksızlıktır ve hadsizliktir. Siyasete ve bağımsız yargıya 'istikamet' çizilen, demokrasiye 'balans ayarı' verilen dönemlerin geride kaldığını unutanlara tekrar hatırlatmak isteriz ki. Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle birilerinin hasretini çektiği vesayet odakları artık ortadan kalkmıştır" dedi.

KAPATILMAYAN TEK DERNEK

'Eski Türkiye' günlerini özleyen TÜSİ- AD'ın Olağan Genel Kurulu'nda siyasete soyunması kirli geçmişlerini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'de her darbe sürecinde aktif rol oynayan TÜSİAD, 12 Eylül'de kapatılmayan tek dernek olmuş, 28 Şubat'ta ise darbecilere açık destek vermişti. Gazete ilanlarıyla hükümetleri tehdit eden TÜSİAD, Gezi kalkışması ve 17-25 Aralık'ta da sahnedeydi.