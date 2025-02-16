Ak Partili Çankırı’dan huzurevi ziyareti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Güne ithafen kırmızı gül dağıtan Vekil Çankırı, merkezdeki yarım asrı aşkın evlilikleriyle örnek olan çiftlerle de bir araya geldi. "

ÖNEMLİ OLAN SEVGİDİR"

'Daima Aşk' yazılı pasta kesen çiftler, geçmişi yad edip mutlu evliliğin sırrını anlattı, gelecekte yuva kurmak isteyenlere önemli nasihatlerde bulundu. 58 yıllık evliliklerini ilk günkü aşkla devam ettirdiklerini anlatan 80 yaşındaki Selma Ambarcıoğlu ile 89 yaşındaki demans hastası olan eşi Hüseyin Ambarcıoğlu, " 8 yıldır buradayız. Ama tek gün bile birbirimize karşı saygısızlık etmedik. Önemli olan herkesin birbirine her zaman sevgisini göstermesi" dedi. Ceyda Bölünmez Çankırı da 27 yıldır evli olduğunu belirterek önemli olanın gönül birlikteliğinin olduğunu vurguladı. Çankırı, "Bildiğiniz üzere yuva kuran, kurmak isteyen ve evliliklerini mutlulukla huzurla devam ettirmek isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik. Evlenmek çok kolay gibi görünüyor ama bunu yürütmek çok zor. Sevgiyi hiç kaybetmeyen sizler gençlere de örnek olsun" dedi.