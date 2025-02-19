Egeli vekillerin dosyası kabarık

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu. 18 vekil içinde Ege Bölgesi'nden 6 isim bulunuyor. Egeli vekiller; TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk.

İzmir Milletvekili Mahir Polat

İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

İzmir Milletvekili Ümit Özlale

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk

CHP, DEM VE TİP VEKİLLERİ

Milletvekillerinin dosyalar, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen milletvekillerinin 12'si Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 4'ü DEM Parti'den, 1'i Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) ve 1'i bağımsız milletvekili olarak kayıtlara geçti. En fazla dosyaya sahip milletvekili ise 4 dosya ile CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.

KARMA KOMİSYON'A GELDİ

Ege Bölgesi'nden 6 vekil hakkında hazırlanan dosyalar da Meclis'e sunulmuş durumda. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen diğer milletvekilleri arasında şu isimler yer alıyor: CHP'den Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt,Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut; DEM Parti'den Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Diyarbakır Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Ceylan Akça Cupolo; Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil; Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde nasıl bir karar alınacağı, Meclis'teki süreç tamamlandığında netleşecek. Geçtiğimiz ay da 14 milletvekiline ait yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Dokunulmazlık dosyası olanlar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da yer almıştı.