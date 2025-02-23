Türkiye Yüzyılı için büyük kongre! ’Adında Ak Işığında İstikbal’

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Büyük Kongre sürecinde 12 Ekim'de ilçe, 30 Kasım'da ise il kongreleri başladı. 7 Şubat'ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresiyle 81 ilde kongre sürecini tamamlayan AK Parti'de, bugün düzenlenecek kongreye ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, 1607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

İLK KONGRE 2003'TE YAPILDI

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu. 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu. İktidar partisi olan AK Parti, ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 59. Hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. İktidar partisi konumundaki AK Parti'de 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı. Bu kongrede de Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu. TBMM'nin 23. Dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi ve Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu. AK Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 3 Ekim 2009'da yaptı. Erdoğan, bu kongrede bir kez daha genel başkan seçildi.

64'ÜNCÜ HÜKÜMET KURULDU

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Dört kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi. 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi ve ardından 62. Hükümeti kurdu. AK Parti, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve Ahmet Davutoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise AK Parti tek başına iktidarı kazandı ve seçimin ardından 64. Hükümet kuruldu. AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre süreci "İnandığın yolda yürü" sloganıyla Aralık 2019'da başladı. 2020 yılında il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı ve büyük kongre sürecini başlatmayı hedefleyen AK Parti'nin planlarını, 2020 Ocak ayında tüm dünyada, Mart ayında ise Türkiye'de etkili olmaya başlayan COVID-19 salgını olumsuz etkiledi. Erdoğan, 12 il kongresine yüz yüze, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantıyla katıldı. AK Parti'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart 2021'de 7. Olağan Büyük Kongre gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak yeniden 7. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi.

'VURUCU BİR KONUŞMA OLACAK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongreye ve hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağ, "Heyecanımız çok yüksek. Kongrede asıl vurucu olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması olacak. Türkiye'nin her bir tarafından gönüldaşlarımız yola çıkmaya başladılar ve hepsi heyecanlı şekilde bu salona geliyor. Biz bu salonda birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden çok heyecanla, coşkuyla ayrıldık. İnşallah yarın da bu salonda Türkiye'nin her bir tarafına çok güzel bir mesaj, bir heyecan, bir coşku vereceğiz" şeklinde konuştu.

'100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM BEKLİYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kongre hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandemir, "Gönül vermiş, bu coğrafyayı özlemle, duayla destekleyenlerin, bir o kadar da dünyanın farklı coğrafyalarında siyaseti takip eden hemen hemen bütün insanlığın vicdanı olmuş bu hareketin kongresini dünyanın dört bir tarafından insanlar izliyor olacaklar. 100 binin üzerinde arkadaşımızın katılımını bekliyoruz. Şu anda Hakkari'den, Ardahan'dan, Van'dan otobüslerimiz hareket ettiler. İnşallah Genel Başkanımızın da teşrifiyle bu muazzam kongreyle yeni bir dönemin kapısını aralamış olacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Erdoğan, önceki gün kongreyle ilgili paylaşım yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak. AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabında, Erdoğan'ın paylaşımını alıntıladı.