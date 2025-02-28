Kuvvet komutanları Özel’e karşı yasal haklarını kullanacak

Milli Savunma Bakanlğı kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları hakkında önemli demeçler verdi. Bakanlık kaynakları, "Kuvvet komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığı'nı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Tüm yasal haklar kullanılacaktır" şeklinde cevap verdi.

"ÖZEL'LE YÜZLEŞMELİLER"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, CHP yöneticilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor" dedi. CHP Lideri Özgür Özel'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamalarına da tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı olarak bu saygısızlığa asla izin vermeyeceğini en net şekilde ifade etmiştir. CHP yöneticilerinin kendi siyasi tarihlerine saygı göstererek kendi genel başkanlarının sözleriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunun yerine Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini eleştirmeye kalkıyorlar. Bu durum, CHP yöneticilerindeki 'siyasi okur-yazarlık' probleminin kronik hale geldiğini gösteriyor" dedi. Çelik, "CHP Genel Başkanı kendi adını, Türkiye'ye düşmanlık eden bazı yabancı siyasetçilerin kahraman askerlerimizi hedef alan diliyle aynı hizaya yazdırmak istiyorsa kendi bileceği iştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi TSK'nın üzerine herhangi bir gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceği açıktır" ifadelerini kullandı.