"Milletimizin kardeşliğine kirli bir pusu kuruluyor"

Başkan Erdoğan, bölgede ve dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, savaşların, kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "8 Aralık devrimiyle 14 yıllık zulmün sona erdiği Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Yaşanan tüm olumsuzluklar karşısında ülke, millet ve AK parti olarak umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz" dedi.

"İRADEYE SUİKAST"

Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü sene-i devriyesini idrak ettiklerini söyleyerek, "TBMM tarafından ülkemizin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşımızın yazarı merhum Mehmet Akif'i rahmetle yad ediyorum" diye konuştu. Yıllarca halkı Türk-Kürt, laik-antilaik, ilerici- gerici, Alevi-Sünni diye ayrıştıranların, son günlerde başka senaryolar peşinde koştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Suriye'deki rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Bu pusuyla aynı zamanda İstiklal Marşımızda vücut bulan, ruha ve birlikte yaşama iradesine karşı da alçakça bir suikast düzenleniyor. İşin daha vakim ve üzüntü veren yanı ise milletimize bu kötülüğü genel başkanıyla, yönetimiyle, milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor" dedi.

"MUHATTAP ALMAK ZUL"

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Hemen her seferinde ramazan gelince iftira, yalan, provokasyon dozunu sürekli artıran küstah bir üslubu karşımızda buluyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Özel, partisi içerisinde sıkıştıkça ne acıdır ki dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler, ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan zavallı birisini muhatap almak bize zuldür" diye konuştu. Erdoğan, muhalefetin mevcut tablosunun Türk demokrasisine yakışmadığını ifade ederek, "Biz karşımızda böyle bir profilin bulunmasından asla şikayetçi değiliz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır" şeklinde konuştu. Küresel kültürün hedefinde aile ve ailevi değerlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Modern kanaat önderleri neyi dikte ederse etsin bizim anlayışımızda aile, ülkenin de milletin de çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir" ifadelerini kullandı.

DEM'E RANDEVU MESAJI

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkede yeni sorunların çıkarılmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirerek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarla ülkenin 40 yıllık bir sorununu çözerken istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak açık ve net söylüyorum, emperyalizme uşaklık etmektir. Her kim 3-5 emperyalistin gazlamasıyla bu milletin kardeşliğine kastederse karşısında bizi bulur, devletimizi bulur, 85 milyonu bulur. Buradan aynı hevesler peşinde koşanlara şunu bir kez daha söylüyorum; artık başaramayacaksınız" dedi. Erdoğan, grup toplantısının ardından çıkışta basın mensuplarının DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Arkadaşlar görüşecekler" derken, kendisinin randevu verip vermeyeceği sorusuna, "Benden istendiği takdirde veririm" dedi.