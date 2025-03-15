Şubat’ta yağan yağmuru Mart’a kadar saklamışlar!

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısı, muhalefetin erken seçim söylemleri ve İller Bankası'nın belediyelerden yaptığı SGK kesintileri ile ilgili Yeni Asır'a önemli açıklamalar yaptı. Şahin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısına karşı CHP'nin terör örgütüne ve Kürtlere karşı hastalıklı bir yaklaşımı olduğunu savundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, muhabirimiz Metin Burmalı'ya önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP YERLİ İŞBİRLİKÇİDİR"

Terör örgütünün elebaşı 'PKK lağvedilsin' derken, CHP'nin 'Kürt hakları', 'Kürtlerin Anayasal hakları' diyerek dilinin altında sürekli sakladığı bir bakla olduğunu ifade eden Şahin, "Bunu çıkıp ortaya da söylemiyorlar ama terör örgütü PKK'ya da inceden 'Sakın ha teslim olmayın, sakın ha silahları teslim etmeyin' diye mesaj gönderiyorlar. Çünkü PKK'nın birilerini öldürmesinden, ülkeyi bölmeye çalışmasından, anarşiden beslenen bir yapı var. Sıkışınca bunu kullanıyorlar. Olmadı Alevilik kartı kullanıyorlar. Oysa Türkiye 1980 öncesinde yaşadı ve gördü bu ayrılık, bölücülük oyunlarını. Bu tamamen Amerikan emperyalizminin Türkiye üzerinde oynadığı oyunlardan bir tanesi. CHP de bunların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri" diye konuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içi çalışmasına İzmir'den başlamasını değerlendiren Şahin, "İnsanlar, partiler ya da kurumlar başarılı oldukları yerden ilk adımı atarlar, başlarlar. Şimdi İzmir, CHP'nin 30 yıldır yönetip büyük bir köy olarak bıraktığı bir şehir. CHP'ye inat doğal güzellikleri ile öne çıkan, bu olumsuzluklara direnen bir şehir. İmamoğlu da gelmiş buradan başlıyor. Hangi başarıları var? İzmir'de neleri başarmışlar? Hangi yatırımı yapmışlar? İmamoğlu'nun kendisi zaten bir vahamet. İmamoğlu İstanbul'da ne yaptı diye bakıyoruz, 'Marmaray'ın paralelinde bir geçit yapacağım, mevcudun 2 katı metro yapacağım' demiş ama 1 metre yapmamış. '5 yılda 100 bin konut yapacağım' demiş hiç yapmamış. İzmir'de daha büyük vahamet yaşanıyor" dedi.

"SEÇİM ZAMANINDA YAPILIR"

Veysel Şahin, İZSU'nun İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek denizi kirlettiği iddiaları ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 'Sadece yağmur suyu' açıklamasını inandırıcı bulmadığını belirterek, "En son yağmur Şubat ayında yağdı. Şubat ayında yağan yağmuru Mart ayında denize dökmüşler. Şubat'ta yağan yağmuru depolayıp Mart ayında dökebilecekleri tesis ve alt yapıları varsa helal olsun, tebrik ediyorum onları" diye konuştu. CHP ve diğer muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarını da değerlendiren Şahin, "Genel seçimler yapılalı nereden baksanız yaklaşık 2 yıl oldu. Seçim zamanında yapılır. 'Hemen seçim olsun, biz bunları yeneceğiz' diyor yalancı pehlivanlar" ifadelerini kullandı.

"HALK SİZİ SANDIĞA GÖMDÜ"

Yaklaşık 2 yıl önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatan Şahin, "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Davutoğlu, Mollaoğlu, bunların alayı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı değiller miydi? Biz bunların alayını birden yenmedik mi? Bu halk 2 yıl önce bunların alayını sandığa gömmedi mi? Bunlar, 'Biz o zaman 6 kişiydik, siz bizi sandığa gömmüştünüz ama şimdi ben tek başıma güreşeceğim mi?' diyor. Ben böyle bakıyorum bunların erken seçim çağrılarına. 80 milyonluk ülkede, 60 milyon seçmeni olan bir ülkede 'Hadi sıkıldık seçime gidelim' zamanları eskidendi. Onlar geçti, şimdi öyle bir şey yok. Amerika istedi diye, Almanya istedi diye erken seçim olmayacak, seçimler zamanında yapılacak" şeklinde konuştu.

"İZMİR'DE KONUTLARIN YÜZDE 70'İ SAĞLIKSIZ"

CHP'NİN 'Yapıyorum' dediğine görmeden inanmam. Deprem açısından riskli bölgeler arasında ön sıralarda yer alan İzmir'de vatandaşların yüzde 70'inin sağlıksız konutlarda yaşadığının altını çizen Şahin, "İzmir'de geçen yıl yapılan 980 konut, önceki yıl yapılan 930 konut, bir önceki yıl 835 konut... İzmir'in yüzde 70'i sağlıksız evlerde oturuyor. İzmir'de Kentsel dönüşüm diye bir şey yok. Bu aynı zamanda trafiği de etkiliyor, yer altı yatırımlarını da etkiliyor. İzmir'de ortalama yılda bin konut yapılıyor. Gaziemir'de, Karabağlar'da, Karşıyaka'da kentsel dönüşüm yapıyoruz, kooperatif başlattık diye insanları kiraya gönderip mağdur ettiler" diye konuştu.

"93 MİLYAR BÜTÇEYLE TEK ESER ÜRETEMEDİLER"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, ödenmemiş SGK borçları nedeni ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndaki alacağında kesinti yapmasını gerekçe göstererek personel maaşlarını geciktirip kente yatırım yapmamasına ateş püsküren Şahin, "Tabii ki herkes gibi SGK borcunu Büyükşehir de ödeyecek. Hatta çok ilginç bir örnek vereyim. Belediyede 19 yıl çalışıp hiç SGK'sı ödenmemiş ve 2 yıl önce emekli olmuş adam var. Belediye şahıs adına SGK'ya 1 kuruş prim yatırmamış. Diğer yandan sen yatırım yapmıyorsun, borcunu ödemiyorsun. Her yıl hesabına yatan ortalama 62 milyarı başka yerlerde çarçur ediyorsun. Sonra dönüp 'Devlet bizim yatırım yapmamıza, işçinin maaşını vermememize müsaade etmiyor' diyorsun. Devlet ne yapmalı ki sizi mutlu etmeli? Bu yıl 2025 bütçesi 93 milyar. O 93 milyarda bana bir tane eser göstersin" dedi.

"GÖRMEDEN ASLA İNANMAM"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menemen'deki sosyal konut projesine de değinen Şahin, "Büyükşehir halen kiralık binada oturuyor. Binası yıkılan Büyükşehir halen nereye, ne zaman, nasıl bir yapı yapacağına karar veremedi. Ben CHP'nin yapıyorum dediğine görmeden inanmam. CHP anlatmaya gelince çok güzel anlatıyor. Böyle cilalı, cancanlı kelimelerle çok güzel anlatıyorlar ama ortada gördüğümüz hiçbir şey yok" diye konuştu. Ramazan ayı boyunca 'Vakit iyilik vakti. Bu Ramazan ve her zaman bir yudum su, bir tas çorba' sloganı ile ana arterlerde ve toplu taşıma araçlarının bulunduğu noktalarda iftarlık dağıtımı yaptıklarını vurgulayan Şahin, İzmirlilerin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik etti.