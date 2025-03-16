Trump: Yemen’de Husileri vurma emri verdim

ABD güçleri dün akşam saatlerinde Yemen'de Husilere yönelik saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump "Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri eylem başlatmasını emrettim" dedi.

Husileri ve İran'ı tehdit eden Trump, "Saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. durmazsa, daha önce hiç görmediğiniz şekilde cehennem üzerinize yağmur gibi yağacak" ifadelerini kullandı. Trump, "Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz buna karşı nazik olmayacağız" dedi. Açıklanan bilgilere göre yapılan saldırılar sonucunda 9 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı.