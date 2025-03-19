İşçiye tazminat yok Volvo’ya para çok

İzmir Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşlar yerel seçimlerden sonra söz verilen vaatlerin pek çoğunun kaynak sıkıntısı gerekçesi ile halen yerine getirilmediğinden dert yanarken, Başkan Bodur belediyeden emekli olup halen kıdem tazminatları ödenmeyen personele de 'Kasada para yok' bahanesini sunmuştu.

"VALE YÜZÜMÜZE BAKMADI"

Bir yandan geçen ayki belediye meclisinde 'Paramız yok' diyerek mağdur edebiyatı yapan, diğer yandan da 2017 model Passat marka makam aracını, 4 milyon liralık Volvo marka lüks bir modelle değiştiren Bodur'un kendisine yönelik eleştirilere karşı yaptığı savunma 'pes' dedirtti. Bir önceki makam aracını değiştirme sebebinin bir organizasyonda valenin kapısını açmayışı olduğunu aktaran Bodur, "Bir gün otelin birinde organizasyon vardı. Herkes gitti yanaştı, hemen valeler geldi kapılarını açtı. Herkes 'başkanlarım geldi' diye yanaştı, biz geldik durduk. Vale yüzümüze bakmıyor, benim kapımı kimse açmıyor. O gün 'Sema, sen bu aracı da değiştirebilirsin' dedim" ifadeleriyle birçok kesimden tepki çekti.

VOLVO DEĞİL TOGG OLACAKTI

2017 model makam arabasının içindeyken kimsenin belediye başkanı olduğuna inanmadığını öne süren Bodur, "Önümdeki araçlardan geleni açıp indirdiler, bize niye yapmadılar? Bizi niye öyle karşılamadılar? Dedim ki 'Sema Başkan iyi giyinmek zorundasın, Kınık'ı iyi temsil etmek zorundasın' dedim. Kınık'ın her şeyi ile güçlü olduğunu göreceğiz. Ben güçlü bir Kınık'ı oynamak istiyorum. Paramız da olmasa ben bunu oynamak istiyorum" diye ilginç bir açıklama yaptı. Bodur'un şaşırtan açıklamaları başta Kınık olmak üzere İzmir'deki birçok vatandaş tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan, geçen dönem 2017 model Passat marka makam aracının değiştirilmesi halinde yerine yerli malı olması açısından TOGG alınmasının Kınık Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildiği ortaya çıktı. Ancak Bodur'un göreve geldikten sonra TOGG'u beğenmeyip meclis kararı dahi almadan belediye şirketi üzerinden ihalesiz bir şekilde tercihini Volvo'dan yana kullandığı öğrenildi.

PERSONELLE MAHKEMELİK OLDU

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un belediye kasasında para olmadığı gerekçesi ile göreve geldikten sonra emekli olmak için dilekçe veren belediye personelinin kıdem tazminatlarından yüzde 10'luk kesinti yaptığı, bu kesintiyi kabul etmeyen 9 personelin Bodur ile mahkemelik olduğu kaydedildi. Yine Bodur'un aynı maddi gerekçelerle 70 belediye personelinden 45'e yakınını işten çıkarttığı, bir süre sonra da seçimde kendisine destek olan 150'ye yakın personeli işe alıp, hiçbir sendikaya üye olmamalarını aksi halde işten atılacakları konusunda kendilerine baskı yaptığı da öne sürüldü.