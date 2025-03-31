“Kaynak yağmalamak İstanbul’a ihanettir”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ramazan Bayramı için mesaj yayınladı. Erdoğan, "Maalesef, bu ramazan ayını da gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdik. Bilhassa Gazze'de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak, bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ancak, Batılı ülkeler başta olmak üzere, dünya bu zulme karşı fiilen harekete geçmedikçe, zalimlerin cesareti ve cüreti artmakta, mazlumların feryatları arşa ulaşmaktadır" dedi.

KİŞİSEL ÇIKARLAR SÖZ KONUSU

"Emniyet ve yargı güçlerimiz tarafından son dönemde yapılan operasyonlar, belediyelerden kaynaklanan gecikmelerin sebebini daha iyi anlamamıza vesile olmuştur" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Altyapısı ve üstyapısıyla İstanbul'a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları ve kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması, bu şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir. Batı ülkelerinde ortaya çıktığında 'Demokrasinin, hukuk devletinin, ahlaklı siyasetin ve ilkeli yönetimin gereği' olarak alkışlanan yargı süreçlerinin, ülkemizde politize edilerek sulandırılmasına kimse itibar etmemelidir. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri, 'Türkiye'yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz' anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten, inşallah tamamen kurtarmış olacağız" ifadelerini kullandı. Son iki yıldır gündemlerinin ilk sırasından asla düşürmedikleri bir diğer meselelerinin de deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olduğunu belirten Erdoğan,"Depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle, 201 bin konutumuzun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu rakamı, konut ve iş yeri olarak 453 bine çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, idari izinle 9 güne çıkardıkları bayram tatilinde yollara çıkan tüm vatandaşlarından, trafik kurallarına riayet etmelerini beklediğini belirterek, "Bir kez daha Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize huzur, mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyorum. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi her alanda hak ettiği seviyelere çıkarmak için kararlılıkla çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımın her birini tekrar muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun" dedi.

'MEHMETÇİK'İN ALNINDAN ÖPÜYORUM'

Başkan Erdoğan, Amfibi Kolordu Komutanlığında görevli personele telefonla seslenerek bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, Mehmetçiğe şu mesajları verdi: "Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler, her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında görev yapıyorsunuz. Önümüzdeki temmuzdan itibaren 1 yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. Hepsinin alnından öpüyorum, denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum."