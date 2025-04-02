‘Çöp ve çamur yerini yolsuzluğa bıraktı’

CHP'li belediyelerin bir yıllık performansını değerlendiren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan önemli açıklamalar yaptı.

'5 SENE GERİYE GİTTİ'

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan İnan şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz sene yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden bugün itibariyle tam 1 sene geçti. Seçilen CHP'li Belediyeler, seçim zamanı vatandaşa vaat ettiği icraatların hiçbirini yapmadı ve yapmaya başlamadı."Önceden yapılan hizmetlerde gerileme yaşandığını ve durma noktasına geldiğini söyleyen İnan, "Şehirlerimiğını geldizin bırakın 1 adım ileri gitmesini, hizmet noktasında 5 sene geriye gittiğine birlikte şahit olduk. Çöp, çamur, çukur belediyeciliği yerini yolsuzluk, rüşvet ve ranta bıraktı. Yapay gündemlerle boğuşan ve belediyeleri borç batağına sürükleyenler önlerindeki dört seneyi milletimizden kopuk geçirip geçirmeyecekleri kendi inisiyatiflerindedir. Gerçek dışı gündemlerin kazandıracağı zamana aldanabilirler. Yüce Milletimiz geçen bu 1 seneyi çok iyi görüyor" ifadelerini kullandı.