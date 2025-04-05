Boykot çağrısını millet affetmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz ama seyahat takvimi her an işleyebilir" dedi.

"BUNLARI GEZİ'DE GÖRDÜK"

Erdoğan, "Şu anda 'Terörsüz Türkiye'yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı" değerlendirmesini yaptı. CHP'nin son dönemdeki hamleleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Biliyorsunuz biz bunları Gezi'de de gördük. Sonra neticesi ne oldu, bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı, tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır" diye konuştu. Boykot çağrılarını da değerlendiren Erdoğan, "2 Nisan'ı tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan'da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi" şeklinde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaiye başlaması hakkında ise, "Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş'e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap, 'Gayet iyiyim, işte bugün vecibemizi de yerine getirdik.' dediler. Rabbim, sağlık sıhhat, afiyet versin çünkü yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.