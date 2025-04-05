Katil İsrail ordusu Gazze’de su arıtım tesisini bombaladı

İsrail ordusu gıda ve temiz suya erişimde sıkıntının yaşandığı Gazze Şeridi'nde deniz suyu arıtma tesisini bombaladı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde "Gabayin" deniz suyu arıtma tesisini bombaladı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun bir şekilde ateş açarak girdiğini söyledi. Şucaiyye'nin topçu atışları ve hava saldırılarıyla da hedef alındığını aktaran tanıklar, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlattığını belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıklamış ve "Şucaiyye'de kontrolü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek için" kara saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.