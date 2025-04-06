Aliağa’ya tersane ve gemi bakım tesisi kurulacak

İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, geçtiğimiz ay Aliağa Belediyesi'ne ait Petrol A.Ş.'nin, Emlak Konut GYO A.Ş. kuruluşu Emlak Planlama İnşaat Proje A.Ş.'den satın aldığı gemi söküm tesislerinin bulunduğu araziyi, tersane ve gemi bakım bölgesi olarak planlayacaklarını açıkladı.

ÇEVRE DOSTU VE MODERN

Aliağa Belediye Meclisi'nde, CHP'li Meclis Üyesi İbrahim Doğangül, parsellerin bedeli ve kullanım şekli hakkında yazılı soru önergesi verdi. Başkan Serkan Acar ise parsellerin rayiç bedeli üzerinden satın alındığını ancak fiyat hakkında bilgi vermediğini belirtti. Aliağa bölgesinin yıllık 7 bin gemiye ev sahipliği yaptığını ve bu sebeple büyük bir tersane ve gemi bakım tesisi ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Acar, bölgenin çevre ve marka açısından yaşadığı sıkıntıları aşmak için bu alanı gemi bakım ve imalat tesislerine dönüştürmeyi hedeflediklerini aktardı. Aliağa'daki mevcut gemi söküm tesislerinin modernize edilerek daha çevre dostu ve işlevsel hale getirileceğini belirten Acar, "Bu alanda gemicilikle ilgili modern yatırımlar yapılmalı. Mülkiyet sorunu çözüldü ve daha modern tesislerin kurulacağına inanıyorum. Gemi bakım ve onarım konusunda bölgedeki firmaların da bu dönüşüme ayak uyduracağı kanaatindeyim" dedi. Acar, bölgeye yapılacak olan yeni yatırımların Aliağa'nın gemi bakım ve tersane sektöründeki gücünü artıracağı bilgisini paylaştı.