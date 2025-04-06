Avukatlara müdafi ücret ödemesi dijital yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların mesleki faaliyetleri ile alakalı yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla yapılan düzenlemeyi duyuran Bakan Tunç, "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin dün (cumartesi) itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık" dedi. Yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini belirten Tunç, "Bu uygulamayla; zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak. Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak" dedi.