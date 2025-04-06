CHP’nin Olağanüstü Temizlik Kurultayı

CHP'nin 21. olağanüstü kurultayı bugün saat 10.00'da Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek de adaylığını açıkladı. Buna rağmen kurultayda tek güçlü aday kalan Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor.

ANAHTAR LİSTE ÇIKARACAK

Kurultayda genel merkez ile iç muhalefet arasındaki en büyük çekişmenin PM seçimlerinde yaşanması bekleniyor. PM seçimleri çarşaf liste usulüyle yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel anahtar liste çıkararak PM'de görmek istediği isimleri delegelere sunacak. Özel'in listesine karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de anahtar liste hazırlığında olduğu aktarıldı. 60 kişiden oluşan PM'de halihazırda aralarında Orhan Sarıbal, Müslim Sarı'nın da bulunduğu 8 isim Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destekle biliniyor.

MYK'DA DA DEĞİŞİKLİK VAR

Bunun yanı sıra CHP lideri Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o dönem yoğun baskısıyla yüzleşmiş ve kendi listesindeki 15 üyeyi de tamamen onun istediği isimlerden oluşturmak zorunda kalmıştı. Böylelikle 60 kişilik PM'de yalnızca 37 isim Özel'in istediği üyelerden oluşabilmişti. Özel'in bu kurultayda 20'ye yakın ismi PM'den çıkarmayı planladığı, yeni isimleri dahil ederek hem İmamoğlu'nun hem de Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki gücünü kendi lehine kırmayı amaçladığı ifade ediliyor. Ayrıca kurultay sonrası Özel'in bu hedef doğrultusunda MYK'da da değişikliklere hazırlandığı bildirildi.

TUNÇ SOYER PM'YE ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Kurultayda seçimin 'blok liste mi, çarşaf liste mi' şeklinde yapılacağı tartışmaları sürerken, önemli bir gelişme daha yaşandı. Farklı kentlerdeki delegelerden telefon alan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Parti Meclisi'ne aday olacağı ortaya çıktı. Kurultayla ilgili görüşlerini aktaran Soyer, "Olağanüstü kurultayda parti meclisine aday olacağım. Birçok farklı şehirden delegeler beni aradı ve bana 'parti meclisine aday olun, biz sizi destekliyoruz' dediler. Açıkçası ben bu desteği görene kadar adaylık meselesini düşünmüyordum ama parti içerisinden böyle bir talep ve destek gelince buna ikna oldum ve 'parti meclisine adayım' dedim" açıklamasını yaptı.