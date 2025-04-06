Dalaman Belediyesi’nden zeytin ağacı katliamı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde belediyenin kaldırım çalışması gerekçesiyle yol kenarlarında bulunan çok sayıda zeytin ağacını kesmesi kamuoyunda büyük tepki topladı. Vatandaşlar, doğaya zarar veren bu uygulamayı "ağaç katliamı" olarak nitelendirdi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma sırasında onlarca zeytin ağacının kesildiği görüldü.

NETANYAHU BENZETMESİ

Tepkili vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Dalaman Belediyesi'nin uygulaması çevre ve doğa savunucuları tarafından da sert şekilde eleştirildi. Sosyal medyada tepki gösterenler arasında yer alan eski belediye çalışanı ve emekli memur bir yurttaş, "Gazze'de Netanyahu Filistinlilerin zeytin ağaçlarını keserek doğayı nasıl katlediyorsa, Dalaman Belediyesi de aynı anlayışla hareket ediyor" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, zeytin ağaçlarının yerine beton dökülmesine karşı çıkarak doğaya ve kent estetiğine zarar verildiğini savundu. Tepkilerin ardından belediyeden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede ağaç kesiminin devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.