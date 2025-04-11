Adım adım terörsüz Türkiye’ye!

SUBIANTO'DAN KRİTİK ZİYARET

Başkan Erdoğan, programı kapsamında bu kritik görüşmenin ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı. Tören alanına gelişinde Subianto'ya atlı birlikler eşlik etti. Tören sırasında, Türkiye'nin ilk yerli helikopteri 3 adet Gökbey, Türk ve Endonezya bayraklarıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Subianto, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirmek üzere Külliye'deki salona geçti. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Subianto, ortak basın toplantısı düzenledi.

POLİTİKA KURULLARINA 140 YENİ İSİM ATANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazetede yayımlandı. 10 kurula 140 isim atanırken, atamalarda dikkat çeken isimler de yer aldı. Ekonomi Kuruluna eski Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut atandı. Eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Güvenlik Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Hukuk Kurulu'na atandı. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve İskender Pala atandı. 13 üniversitenin ise rektörü değişti. Pamukkale Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör oldu.

ENDONEZYA İLE TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile yaptığı ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi