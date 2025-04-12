Başkan Erdoğan: İsrail terör devletidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) dün başladı. 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer aldığı forum 3 gün sürecek.

DAYANIŞMA MESAJI VERDİ

Forumun açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, dünya siyasetine ilişkin net mesajlar verirken Suriye özelinde çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, "Buradan savaşların, çatışmaların, ölümlerin acısını yüreklerinde taşıyan tüm mazlumları ülkem ve milletim adına selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. Dünyanın 4 bir yanından forumumuza teşrif eden misafirimize teşekkür ediyor 3 gün sürecek kıymetli programın tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barışın savaştan daha fazla emek istediğinin gayet farkındayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında gözümüz yok. Türkiye olarak nerede varlık gösteriyorsak orada yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle yani insanlarla yani canla ilgileniyoruz" dedi.

"KATLETMEK KORKAKLIKTIR"

Masum bebekleri, çocukları, yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışan kadınları acımasızca katletmenin korkaklık olduğunu belirten Erdoğan, "360 kilometreye hapsettiği, insani yardım girişimine izin vermediği bir halkın üzerine çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden bomba yağdırmak gaddarlık değil midir? Elimizi vicdanımıza koyalım ve şu soruyu lütfen kendimize soralım. Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz. İsrail hükümeti Filistin halkını topraklarından söküp atmaya çalışmaktadır. İşlediği her suç hukuk önünde cevapsız kalan İsrail her seferinde biraz daha pervasızlaşmaktadır. Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz" diye konuştu.

FİLİSTİN'E DESTEK ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, "Türk milleti bugün de Filistinli kardeşleriyle tam bir dayanışma içindedir. Orta Doğu'da barış ancak İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümü temelinde mümkündür. 1967 sınırı dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasına bağlıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha sorumluluk üstlenmeye, akan kadı durdurmaya, Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum. Suriye halkı acıya, zulme ve savaşa doymuştur. Suriyeli kardeşlerimize bunları tekrar yaşatma niyetinde olanlar hesaplarını buna göre yapmalıdır. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamaları, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir. Suriye hükümeti ile aramızdaki mutabakatlar çerçevesinde gerekli bütün adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN AB HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞI ASILSIZ BİR İDDİA'

Türkiye'nin üç kıtanın merkezinde yer alan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz Avrupa ülkesi olduğumuz kadar bir Asya ve Afrika ülkesiyiz. Bu üç kıtanın tüm halkları ile aramızdaki bağları daha da ileri taşımanın, komşuluk hukukunu geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin AB hedefinden uzaklaştığına dair iddia ve eleştirilerin bizim nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Bugün kimi Avrupa ülkeleri bundan üç çeyrek asır önce AB'ye hayat veren ufkun, cesaretin, stratejik bakış açısını maalesef ortaya koyamıyor. AB mevcut sınamaların üstesinden gelmek istiyorsa buna göre davranmalı bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olana kadar birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır" dedi. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine de değinen Erdoğan, "Bu hedefe büyük önem veriyoruz. Başkan Trump'ın ikinci döneminde kendisi ile olan yakın dostluğumuzun katkısı ile Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.