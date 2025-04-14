Aydın Söke’de Yılan Balığı Festivali fiyaskosu! "Paramızla rezil olduk"

'PARAMIZLA REZİL OLDUK' Tadına bakmak isteyen binlerce kişi, bulabildikleri tek seçenek olan köfte ekmek, gözleme ve çağ kebabıyla yetinmek zorunda kaldı.Bafa Gölü kıyısında bulunan Serçin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yılan balığı sezonu olmaması gerekçesiyle tek bir lokma bile servis edilmedi.

Adı "Yılan Balığı Festivali" olan şenlikte ne balık vardı ne de gastronomik bir şölen. Balık ekmek yemek için festivale gelen fakat hayal kırıklığına uğrayan katılımcılar, "Balık görmeye değil yemeye geldik. Akvaryumdan başka bir şey göstermediler. Reklamla kandırıldık, paramızla rezil olduk" diye konuştu.