Kabine’nin gündemi ‘Terörsüz Türkiye’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen en son kabine toplantısı 24 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu haftaki Kabine'nin yarın toplanması bekleniyor. Yoğun gündem ile bir araya gelecek olan Kabine'de birçok diplomatik temasın gerçekleştirildiği Antalya Diplomasi Forumu ve Terörsüz Türkiye çalışmalarına yönelik Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin detayları masaya yatırılacak. Kabinede ayrıca ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilen gümrük vergisi düzenlemesi ve ABD ile Çin arasındaki çekişmelerin gündeme gelmesi ve çözüm önerileri istişare edilecek. Kabinede bölgesel gündemlerinde konuşulması bekleniyor. İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve Suriye'ye yönelik attığı adımların konuşulması bekleniyor.