Ukrayna-Rusya toplantısı Türkiye’de yapılacak

Ukrayna-Rusya ateşkesinde Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı DDK karargâhında, Türkiye'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olabilecek ateşkesin ardından, Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası bir ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.

F-16'YI VURDULAR

Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait F-16 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, 8 JDAM güdümlü hava bombası, ABD üretimi 7 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 207 insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemlerince vuruldu."