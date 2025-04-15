‘38 bin öğretmenin görev süresi doldu’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okullardaki atama tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tekin, "Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl Ocak ayı başında takvimi ilan ettik. 38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN PEŞİNDEN GİDİYOR"

Tekin, "Bu ülkenin bayrağı altındaki her okul öğretmenlerimizin çalışması için kutsal değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi! Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor 'ele geçirmek' ifadesini kullanıyor. Özgür Özel, ilk FETÖ okullarından birini açan İmamoğlu'nun peşinden neden gidiyor, önce bunu açıklasın. 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okulda çalışmaya hakkı yok mu? Başka bir ülkeden öğretmen getirmiyoruz, bu sistemin içerisinde performanslarıyla ön plana çıkmış öğretmen arkadaşlarımızı getiriyoruz" ifadelerini kullandı.