Başkan Erdoğan talimat verdi MİT devreye girdi! Gazze’den Türkiye’ye uzanan aşk hikayesi

Gazze'de gönüllü görev yapan Türk doktor Prof. Dr. İbrahim Uygun, orada tanıştığı Filistinli hemşireyle savaşın ortasında evlendi. Bombalar altında evlilik yapan çiftin Türkiye'ye dönmesine izin verilmeyince Başkan Erdoğan'a ulaştırılan bir video mesaj sayesinde MİT tarafından organize edilen bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, 7 Ekim olaylarının ardından Gazze'ye gönüllü gitmek için harekete geçti. Bir yıl süren girişimlerin ardından 28 Ocak 2025'te Ürdün üzerinden Kerem Şalom sınır kapısından Gazze'ye giriş yaptı. Orada yüzlerce yaralı çocuğu tedavi etti.

SAVAŞTA TEKLİF

İsrail saldırılarında hastanelerin bilinçli olarak hedef alındığını belirten Dr. Uygun, Gazze'de yalnızca iki tomografi cihazının ayakta kaldığını, ameliyatların çok sınırlı imkanlarla gerçekleştirildiğini ifade etti. Ameliyatlara yardım eden Gazzeli hemşire İman'la tanışan Dr. Uygun, savaşın ortasında ona evlilik teklif etti. Yetim büyüyen ve hayatını hastalara adamış İman'la arasında duygusal bir bağ oluştu. Ahli Arab Hastanesi Başhekimi'nin öncülüğünde aileyle görüşüldü ve nişan yapıldı.

Filistin geleneklerine uygun olarak düzenlenen törende, çift evlendi. İsrail'in ablukası yüzünden Gazze'den çıkamayan çift, Türkiye'ye dönebilmek için video mesajla Başkan Erdoğan'a ulaştı. Yardım çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girerek Uygun çiftini tahliye planına dahil etti.

FİLMLERİ ARATMADI

Kerem Şalom çıkış noktasına ulaşmak için günlerce farklı araçlarla yol kat eden çift, sonunda Şili vatandaşlarını taşıyan konvoya dahil edilerek sınıra ulaştı. Ancak yanlarındaki bavula izin verilmedi. Sadece bazı evrakları alarak, tüm eşyalarını orada bırakmak zorunda kaldılar. İsrail tarafında yaşanan pasaport sorunları, Türk yetkililerin müdahalesiyle çözüldü. Ardından Amman'daki Türk Büyükelçiliği, İman'a bir günde pasaport çıkartarak çifti İstanbul'a gönderdi. Dr. Uygun, "Cumhurbaşkanım Erdoğan'a, MİT ekibine ve tüm yetkililere teşekkür ederim. Allah bize bir aile kurmayı nasip etti, şimdi bu yuvada imanlı çocuklar yetiştirmek istiyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.