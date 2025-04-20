Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEM-DER) önceki gün açılan Cemre Çarşısı ile ilgili paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum. Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cemre Çarşısı'ndan görüntülerin bulunduğu video da yer aldı. Öte yandan açılışa çok sayıda ünlü de katıldı. Öte yandan Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda da Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Canan Sarı ile yönetim kurulu üyelerini de tebrik etti.