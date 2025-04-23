Papa, vasiyeti üzerine farklı yere gömülecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Töreni Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin yöneteceği aktarıldı. Papa Franciscus'un naaşının Aziz Petrus Bazilikası'nın ardından vasiyet ettiği şekilde defnedilmek üzere Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürüleceği ifade edildi. Papa Francis, 1669'dan bu yana Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülen ilk kişi olacak. Ayrıca Franciscus'un 12 yıllık papalık döneminde ikametgahı Santa Marta şapelinde bulunan açık tabuttaki naaşının görüntüsü de paylaşıldı. Kardinal Pietro Parolin'in Papa'nın başında dua ettiği görüldü.