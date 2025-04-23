Sabah Gazetesi 40 yaşında

22 Nisan 1985'te yayımladığı ilk sayısı ile basın-yayın hayatına başlayan Türkiye'nin yerli ve milli gazetesi Sabah, 40'ıncı yılını kutladı. Yazı İşleri'nde düzenlenen kutlama ile SABAH 40'ıncı yıl logolu pasta, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel ve grup yöneticilerinin katılımıyla kesildi. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak da mesaj yayımladı.

Sabah'ın çağın gereksinimlerine uygun yenilikçi adımlar attığını ve objektif habercilik anlayışıyla Türk medyasının en saygın yayın organlarından biri haline geldiğini belirten Dr. Serhat Albayrak, "Bugün, Türk basınının önemli bir değerinin 40. yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Sabah, toplumun her kesimiyle güçlü bir bağ kurmuş ve doğru bilgiyi halkla buluşturmayı her zaman ön planda tutmuştur. Ayrıca, zengin içerikleri, derinlemesine analizleri ve farklı bakış açıları ile okuyucularına hem güncel hem de kapsamlı bir perspektif sunmaya devam etmektedir. Sabah Gazetesi, öncü ve yenilikçi vizyonuyla Türk gazeteciliğine taze bir bakış açısı kazandırarak, ülkemizin en fazla okunan gazetesi olma başarısını elde etmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor, nice sağlıklı ve başarılı yıl dönümlerini birlikte kutlamayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.