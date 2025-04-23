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Tugay, CHP kurultayı ile ilgili savcıya ifade verdi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tugay, CHP kurultayı ile ilgili savcıya ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Çelik, savcıya verdiği ifadesinde, hakkındaki iddiaları kabul etmezken, Tugay ise, hakkında Özgür Özel lehine delegelere maddi menfaat sağladığına ilişkin ifade veren tanık Hatip Karaaslan'la özel tanışıklığının bulunmadığını, tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

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