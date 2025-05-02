‘Bahaneyi artık bırakın Uşak hizmet bekliyor’

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın seçim döneminde verdiği sözlerin yerine getirilmediğini belirtti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım

Başkan Yalım'ın sürekli olarak geçmiş döneme atıfta bulunarak sorumluluktan kaçtığını dile getiren Yaşar, "Her eleştiriye cevap vermek yerine, Uşak halkının sizden beklediği hizmetlere odaklanmanızı öneriyoruz. Sürekli geçmiş dönemde borç vardı bahanesiyle bugünün sorumluluğundan kaçamazsınız. Biz sizden Uşak'a verdiğiniz sözleri neden yerine getirmediğinizi soruyoruz" diye konuştu. Yaşar, "Seçim döneminde 'hiçbir işçi işten çıkarılmayacak' denmişti, yaklaşık bin kişinin işine son verildi. Kayaağıl Termal Tesisleri'nden Dikilitaş Mahallesi'ne sıcak su hattı çekileceği vaat edildi, proje ne durumda? Emeklilere her ay nakdi destek sözü verilmişti, bu söz neden tutulmadı? Elmalıdere Mahallesi'ne yapılacak Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı neden engellendi? Belediyeye ait isale hattı 6 aydır neden taşınmadı? SGK borçları sürekli gündeme getiriliyor, peki belediyenin kendi dönemindeki borçları ödendi mi?" diyerek Başkan Yalım'dan sorularına cevap vermesini istedi.