Urla’da protokol krizi

İzmir'de her yıl düzenlenen Urla Enginar Festivali'nde protokol krizi yaşandığı ortaya çıktı. Festivali açılışında bu yıl AK Parti ve MHP Urla ilçe başkanları yer almadı. Edinilen bilgiye göre iki partinin ilçe başkanın da festivale davet edilmediği belirtildi. Protokol krizi ile ilgili konuşan AK Parti Meclis Üyesi Ümit Arslan, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ı 'Siyasi nezaketsizlik' ve 'Ayrımcılık' yapmakla suçladı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan

"DEMOKRASİ AYIBI"

Arslan, "AK Parti Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez ve MHP Urla İlçe Başkanı Tercan Ayhan'ın açılış törenine davet edilmemesinin sadece bir protokol eksikliği değil, demokratik temsiliyet açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Festival, siyaset üstü bir buluşma alanıdır; enginarı seven sağcı da olur solcu da. Ama siz festival sofrasına herkesi değil, sadece kendinizden olanları davet ettiniz. Bu, tam anlamıyla 'Katılımcı belediyecilik" anlayışınızın çöktüğü andır. Her fırsatta eleştirdiğiniz 'kayyum' döneminde 4 defa enginar festivali düzenlendi. Bu düzenlenen festivallerde, CHP açısından bir protokol krizi yaşandı mı? Tabii ki yaşanmadı" dedi. MHP Urla İlçe Başkanı Tercan Ayhan da bu durumu siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirerek, "Biz iktidarı temsil eden bir partiyiz. Ayrıca CHP Genel Merkez yöneticileri dahil olmak üzere CHP'li bir belediyenin protokolde iktidar partilerine ve seçmenlerine karşı bu nezaketsiz davranışını kınıyoruz" diye konuştu.