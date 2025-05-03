“Hatay’a Filistinli göçmen yerleştirildiği iddiası yalan”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Filistinlilerin Türkiye'ye göç ettirilip Hatay'a yerleştirileceği iddiasına yanıt veren Duran, "Türkiye'nin böyle bir politikası bulunmamaktadır, Filistinlilerin Türkiye'ye yerleştirilmesi ya da bahsi geçen şehrimizde yerleştirilmesi diye bir politikamız yoktur. 7 Ekim'den bu yana 93 yeni Filistin kökenli vatandaşımızın olduğu anlaşılmaktadır" dedi. Mart başında Lazkiye ve civarındaki olaylarda mezhep çatışması ihtimalinin ortaya çıktığını belirten Duran, "Burada Türkiye hem yönetimin bu tür güvenlik sorunlarını aşması ve istikrarı sağlaması hem de bu tür olası mezhep ayrımcılığı oluşturabilecek politikaların engellenmesi yönünde olumlu katkıda bulundu" dedi.

GOBAN İLE TİCARET

Duran, "Olayların yatışmasında bizim bu tavrımızın da etkili olduğu kanaatindeyiz... Alevi varlığının, güvenliğinin sağlanması ve onların ülke içerisindeki itibarlı konumlarının devam ettirilmesiyle ilgili olarak gayretlerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Komisyonu Goban ile ticaret anlaşmasını da kabul etti. Goban'da ham petrolün yanı sıra dünyanın en büyük yenilenebilir su rezervlerinden birinin bulunduğunu belirten Duran, "İş birliğimizi ve mevcut ilişkilerimizi savunma sanayi, tarım, balıkçılık ve madencilik gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde ileri taşımak istiyoruz. 109 milyon dolarlık ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.