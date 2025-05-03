“Ödülümü Erdoğan’dan almak çok büyük onur”

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 10'uncu Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Dereceye Girenler, Ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Yarışmada birinci olan Adem Bilgetay, yarışmanın önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, "Bu yarışmanın farkı tüm yarışmacıların farklı yıllarda dünya birinciliklerinin olmasıydı. Rabbim birinciliği bize nasip etti" dedi. Ödülünü Başkan Erdoğan'dan alan Bilgetay, "Ödülümü sayın Cumhurbaşkanımızdan almak benim için gurur verici, büyük bir onur. Unutulmaz bir andı. Üzerimde emeği olan başta annem ve babam olmak üzere tüm hocalarımdan tüm dostlarımdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.