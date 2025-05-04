Önder yaşam savaşını kaybetti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde dün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Önder, ilk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmış, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara vermişti. Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra 24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alıyordu. DEM Parti'den, Önder'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız" denildi. Önder'in vefatıyla ilgili siyasilerden de ardı ardına taziye mesajları paylaşıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hakikaten çok üzgünüm" mesajını paylaştı.