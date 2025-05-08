Asya’da savaş çanları çalıyor

Hindistan'ın Pakistan'a gerçekleştirdiği füze saldırıları ve savaş endişesinin artması, küresel düzeyde alarma neden oldu. Birçok lider, nükleer silaha sahip iki komşu ülke arasında son 20 yılın en şiddetli çatışmalarının yaşanması sonrasında iki ülkeye gerilimin daha fazla tırmanmasını engelleme çağrısında bulundu.

DÜNYA SAVAŞ KALDIRAMAZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan'a askeri itidal çağrısında bulundu. Guterres, Hindistan'ın gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle derin endişe duyduğunu ifade ederek, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında bir askeri çatışmayı göze alamaz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise, yaşananları "utanç verici" olarak nitelendirdi. Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere değiniyor. Oval Ofis'in kapısından girerken haberimiz oldu. Uzun zamandır savaşıyorlar, onlarca yıldır, yüzyıllardır. Umarım bu çatışma çok çabuk biter" dedi. Birçok ülkeden, gerilimin bir an önce dinmesi için her iki tarafında itidalli davranması gerektiğini belirten açıklamalar geldi.

ÖLÜ-YARALI SAYISI ARTTI

Hindistan'ın önceki gece yaptığı saldırıda ölü sayı 26'ya, yaralı sayısı 46'ya yükseldi. Pakistan'da hükümet, Hindistan'ın füze saldırıları sonrası Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin uygun karşılık vermeleri konusunda yetkilendirildiğini duyurdu. Hindistan'ın saldırılarının camiler gibi sivil altyapının bulunduğu bölgeleri "kasıtlı hedef aldığı" savunulan açıklamada bu saldırıları kınadıkları kaydedildi. Hindistan'ın, Pahalgam bölgesinde 22 Nisan'daki terör saldırısı sonrası bu ülkede "terörist kamplarının" bulunduğuna ilişkin iddiaların reddedildiği açıklamada, Pakistan'ın tarafsız soruşturma çağrısının kabul edilmediği anımsatıldı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Saldırının ardından Türkiye de Hindistan'ı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, saldırının topyekün bir savaş riskini ortaya çıkardığını belirterek, gelişmelerin endişeyle takip edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan ile Hindistan arasında yaşanmakta olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Dün akşam Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekün bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz. Taraflara sağduyulu davranmalarını ve tek taraflı eylemlerden kaçınmalarını telkin ediyoruz. Bölgedeki tansiyonun bir an önce düşürülmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını ve benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele alanı dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz. Pakistan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması yönündeki çağrısını destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.